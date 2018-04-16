Джуканович у черговий раз очолить Чорногорію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міло Джуканович, який з 1991 року кілька разів займав пости прем'єра, президента, а також очолює правлячу Демократичну партію соціалістів Чорногорії, знову стане главою держави, здобувши перемогу на президентських виборах вже в першому турі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
Джуканович п’ять разів займав пост прем’єра в 1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016 рр., а також був президентом країни з 1998 по 2002 рік. Не чекаючи офіційних даних Державної виборчої комісії (ДВК), він уже оголосив про свою перемогу.
Про лідерство Джукановича в президентських перегонах свідчать моніторингові агентства. За даними Центру моніторингу, після обробки 97,7% бюлетенів політик набирає 53,9%; на другому місці — опозиційний кандидат Младен Бояничах з результатом у 33,4%; на третьому місці знаходиться єдина жінка-кандидат Драгиня Вуксановіч (8,1%); на четвертому місці опинився лідер партії “Справжня Чорногорія” Марко Мілачіч з результатом 2,9%.
Аналогічні дані наводить Центр по демократичного переходу, що функціонує за фінансової підтримки посольства ФРН. За його даними, після обробки 100% даних, Джуканович набирає 53,8%; Бояничах — 33,5%, на третьому місці — Вуксановіч з 8,3%, на четвертому місці знаходиться Мілачіч з результатом 2,7%. Три інших претендента набирають менше 1% голосів.
Офіційні дані ДВК будуть оголошені протягом декількох днів. На даний момент на сайті виборчкому підрахунок голосів проходить в онлайн-режимі. До цієї хвилині оброблено 83,65%. Джуканович лідирує з результатом 54,54%, його найближчий переслідувач Бояничах набирає 32,79%. Явка, за даними ДВК, склала 63,26%.
Нагадаємо, 15 квітня в Чорногорії відбулися президентські вибори, у яких мають право взяти участь близько 540 тисяч громадян.