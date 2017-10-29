Джошуа здобув перемогу у першому поєдинку після бою з Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Британський чемпіон світу в суперважкій вазі за трьома версіями Ентоні Джошуа в Кардіффі виграв у камерунця Карлоса Такаму, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
В стартових раундах камерунець розбив ніс британському чемпіонові, але в 4-й 3-хвилинці Джошуа відправив опонента в нокдаун. Двобій завершився в 10-му раунді, коли після серії ударів рефері вирішив зупинити поєдинок – технічна перемога Джошуа.
Таким чином, британець захистив титули чемпіона світу за версіями IBO, IBF і титул суперчемпіона світу за версією WBA.
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Відзначимо, що 28-річний британець виграв всі 20 боїв на професійному рингу. Всі перемоги Джошуа здобув достроково.
Нагадаємо, що в попередньому бою Джошуа здолав Володимира Кличко, який після того вирішив завершити кар'єру.