Джошуа здобув перемогу у першому поєдинку після бою з Кличко

В стартових раундах камерунець розбив ніс британському чемпіонові, але в 4-й 3-хвилинці Джошуа відправив опонента в нокдаун. Двобій завершився в 10-му раунді, коли після серії ударів рефері вирішив зупинити поєдинок – технічна перемога Джошуа.

Таким чином, британець захистив титули чемпіона світу за версіями IBO, IBF і титул суперчемпіона світу за версією WBA.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джошуа назвав найкращого боксера світу

Відзначимо, що 28-річний британець виграв всі 20 боїв на професійному рингу. Всі перемоги Джошуа здобув достроково.

Нагадаємо, що в попередньому бою Джошуа здолав Володимира Кличко, який після того вирішив завершити кар'єру.