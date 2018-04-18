Джошуа виявив бажання бачити Кличка своїм тренером
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Чемпіон світу у супертяжкій ваговій категорії за кількома версіями (WBA Super, WBO, IBF, IBO) британець Ентоні Джошуа заявив про бажання побачити колишнього суперника українця Володимира Кличко своїм тренером, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sport.
"Кличко потрібен мені в моєму кутку рингу, його досвід допоможе мені стати краще. Він домінував протягом десяти років, і очевидно, що він може мене багато чому навчити", - зауважив Джошуа.
Варто відзначити, що олімпійський чемпіон Лондона після двобою з Кличко провів два поєдинки – переміг Карлоса Такаму і Джозефа Паркера в об'єднавчому бою.
Нагадаємо, що три видання визнавали баталію між Кличком і Джошуа найкращим боєм 2017-го року.