Джонсон взяв участь у навчаннях ЗСУ на полігоні у Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на цьому тижні взяв участь у навчаннях українських військових, які проходять у Північному Йоркширі за підтримки британських збройних сил, передає УНН.
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«Цього тижня я відвідав українських військових, які проходять навчання в британських збройних сил у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відсіч російській агресії», - написав Джонсон у Twitter.
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Також він опублікував відео з навчань.
Доповнення
Генштаб ЗСУ показав фото з артилерійської підготовки українських військових у Великій Британії.
Вчора, 22 липня, Володимир Зеленський провів перемовини з Борисом Джонсоном - говорили про безпеку й оборонну співпрацю України та Великої Британії.