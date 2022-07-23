Джонсон взяв участь у навчаннях ЗСУ на полігоні у Британії

Цитата

«Цього тижня я відвідав українських військових, які проходять навчання в британських збройних сил у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відсіч російській агресії», - написав Джонсон у Twitter.

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Також він опублікував відео з навчань.

Доповнення

Генштаб ЗСУ показав фото з артилерійської підготовки українських військових у Великій Британії.

Вчора, 22 липня, Володимир Зеленський провів перемовини з Борисом Джонсоном - говорили про безпеку й оборонну співпрацю України та Великої Британії.