Джемілєв про зустріч із Зеленським: обговорювали кримськотатарську автономію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На зустрічі Президента України Володимира Зеленського з представниками кримськотатарського народу обговорювалося питання кримськотатарської автономії. Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
"Обговорювали, в основному, стан в Криму, ситуацію з правами людини, настрій людей. Друге питання - всі законопроекти, які ми вважаємо, що повинні пройти у Верховній Раді. На першому плані стоїть питання змін до Конституції України про статус кримськотатарського народу та інших корінних народів", - сказав Джемілєв.
За його словами, на зустрічі було сказано, що "зараз дуже сприятлива обстановка" для прийняття таких змін, оскільки пропрезидентська партія отримала більшість у Верховній Раді, "на що Зеленський ствердно кивнув головою".
Джемілєв додав, що всі побажання будуть передані Зеленському в письмовому вигляді, і говорити про конкретні кроки можна буде пізніше.
Як повідомляв УНН, у міжнародний день корінних народів світу, 9 серпня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу - главою Меджлісу Рефатом Чубаровим і національним лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим.
Під час зустрічі Зеленський, зокрема, обговорив з членами Меджлісу кроки щодо захисту кримчан.