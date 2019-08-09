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Джемилев о встрече с Зеленским: обсуждали крымскотатарскую автономию

Джемилев о встрече с Зеленским: обсуждали крымскотатарскую автономию

Киев  •  УНН

 • 12648 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. На встрече Президента Украины Владимира Зеленского с представителями крымскотатарского народа обсуждался вопрос крымскотатарской автономии. Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Обсуждали в основном состояние в Крыму, ситуацию с правами человека, настрой людей. Второй вопрос – все законопроекты, которые мы считаем, что должны пройти в Верховной Раде. На первом плане стоит вопрос изменений в Конституцию Украины о статусе крымскотатарского народа и иных коренных народов", – сказал Джемилев.

По его словам, на встрече было сказано, что "сейчас очень благоприятная обстановка" для принятия таких изменений, поскольку пропрезидентская партия получила большинство в Верховной Раде, "на что Зеленский согласно кивнул головой".

Джемилев добавил, что все пожелания будут переданы Зеленскому в письменном виде, и говорить о конкретных шагах можно будет позже.

Как сообщал УНН, в международный день коренных народов мира, 9 августа, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа – главой Меджлиса Рефатом Чубаровым и национальным лидером крымских татар Мустафой Джемилевым.

Во время встречи Зеленский, в частности, обсудил с членами Меджлиса шаги по защите крымчан.

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