Джекпот лотереї “Мегалот” сягнув майже 12 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Джекпот лотереї “Мегалот” становить вже 11 млн 800 тисяч грн, а “Мегаприз” — 5 млн 400 тисяч грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Розіграш чергового тиражу лотереї відбудеться сьогодні на Першому національному телеканалі України о 22:40.
За даними “М.С.Л.”, під час розіграшу минулого тиражу (№1599 від 24 грудня 2016 року) максимальна сума виграшу становила близько 22 тисяч гривень. Однак джекпот та Мегаприз поки зірвати не вдалося.
Умови лотереї такі: Мегаприз — приз за 6 вгаданих чисел; Мегаджекпот — приз за 6 вгаданих чисел та мегакульку.
Розмір виграшу за три вгаданих числа становить 20-40 гривень, за 4 числа — 150-350 грн, за 5 чисел — 5000-20000 грн, але в будь-якому випадку залежить від обсягу прийнятих ставок на тираж та кількості гравців, які вгадали відповідно 3, 4 або 5 чисел.
При цьому зробити ставки можна онлайн.
Нагадаємо, минулий Мегаприз лотереї “Мегалот” у розмірі 2,5 млн виграв Олександр з Києва у квітні поточного року. Свою ставку він зробив за адресою вул.Оноре де Бальзака, 70, використовуючи функцію “автоставки”, коли комп’ютер самостійно обирає числа.
Як раніше повідомляв “М.С.Л”., за весь час проведення лотереї “Мегалот” гравцями було виграно понад 270 млн грн.