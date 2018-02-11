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Відбір на Євробачення-2018: Джамала ще не почула пісню, яка може представляти Україну

Відбір на Євробачення-2018: Джамала ще не почула пісню, яка може представляти Україну

Київ • УНН

 • 13700 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Переможниця Євробачення-2016 співачка Джамала задоволена першим півфіналом Національного відбору на Євробачення-2018, проте не може назвати пісню, яка гідна представляти Україну на цьогорічному пісенному конкурсі. Про це Джамала написала у Facebook, передає УНН.

“Я дуже задоволена таким першим півфіналом! І дуже щаслива, що глядацькі вподобання не завжди збігаються з вибором суддів! Це дуже круто, це доказує, що саме ви обираєте, яку пісню хочете почути на самому конкурсі! У вас є велика сила! Скористайтеся цим! Вся трійка — LAUD, The Erised, VILNA — дуже круті! Надзвичайні, кожен в своєму жанрі! Але особисто я поки не можу сказати, що почула ту саму пісню, яка вже може представляю цілу країну на Євробаченні”, — зазначила Джамала.

Співачка додала, що чекає на вражаючий другий півфінал.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2018

“Ну, а в фіналі вам сам Бог велів не спати та голосувати серцем!”, — додала вона.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від Євробачення меру Лісабона Фернандо Медіні. Цієї весни саме португальська столиця прийматиме пісенний конкурс.

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