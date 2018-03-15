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Джамала показала, як квітнуть тюльпани, названі на її честь

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Співачка Джамала показала, як квітнуть тюльпани, які голландська компанія StoKolex назвала на її честь - Jamala. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Співачка зазначила, що на початку 2017 року голландська компанія з вирощування тюльпанів StoKolex вивела новий сорт квітки і назвала його на її честь - Jamala.

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"Я отримала цибулини у подарунок. В листопаді мій тато посадив їх. Кілька місяців очікувань... І ось сьогодні вони майже всі розпустилися!

Подобаються тюльпани? Схожі на мене?" - написала вона.

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