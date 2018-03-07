Двоє захисників "Лаціо" пропустять матч з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На передматчевій прес-конференції наставник римського “Лаціо” Сімоне Індзагі заявив про деякі кадрові втрати перед грою 1/8 фіналу ЛЄ із “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на ФК “Лаціо”.
“За винятком Касереса і Марушича, всі гравці доступні на матч проти киян”, — сказав Індзагі.
За словами наставника італійців Марушич має шанс відновитися до гостьової зустрічі з киянами.
Варто відзначити, що у поточному сезоні Марушич, трансферна ціна якого рівняється 8 млн. євро, є основним футболістом “Лаціо”. Гравець провів 29 поєдинків у футболці “бьянкочелесті”, відзначившись трьома голами і шістьма асистами.
Натомість Касерес, який починав сезон за “Верону”, в другій частині відіграв за “Лаціо” 5 матчів.
Нагадаємо, що наставник “Лаціо” вважає “Динамо” клубом з великими традиціями.