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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45505 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50011 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100126 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89693 просмотра

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Двое защитников "Лацио" пропустят матч с "Динамо"

Двое защитников "Лацио" пропустят матч с "Динамо"

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КИЕВ. 7 марта. УНН. На предматчевой пресс-конференции наставник римского “Лацио” Симоне Индзаги заявил о некоторых кадровые потери перед игрой 1/8 финала ЛЕ с “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на ФК “Лацио”.

“За исключением Касереса и Марушич, все игроки доступны на матч против киевлян”, — сказал Индзаги.

По словам наставника итальянцев Марушич имеет шанс восстановиться к гостевой встрече с киевлянами.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Марушич, трансферная цена которого равняется 8 млн. Евро, является основным футболистом “Лацио”. Игрок провел 29 поединков в футболке “бьянкочелести”, отметившись тремя голами и шестью ассист.

Зато Касерес, который начинал сезон за “Верону”, во второй части сыграл за “Лацио” 5 матчей.

Напомним, что наставник “Лацио” считает “Динамо” клубом с большими традициями.

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