Двое защитников "Лацио" пропустят матч с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На предматчевой пресс-конференции наставник римского “Лацио” Симоне Индзаги заявил о некоторых кадровые потери перед игрой 1/8 финала ЛЕ с “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на ФК “Лацио”.
“За исключением Касереса и Марушич, все игроки доступны на матч против киевлян”, — сказал Индзаги.
По словам наставника итальянцев Марушич имеет шанс восстановиться к гостевой встрече с киевлянами.
Стоит отметить, что в текущем сезоне Марушич, трансферная цена которого равняется 8 млн. Евро, является основным футболистом “Лацио”. Игрок провел 29 поединков в футболке “бьянкочелести”, отметившись тремя голами и шестью ассист.
Зато Касерес, который начинал сезон за “Верону”, во второй части сыграл за “Лацио” 5 матчей.
Напомним, что наставник “Лацио” считает “Динамо” клубом с большими традициями.