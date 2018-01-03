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Двоє українців у Києві знімали на замовлення РФ антиукраїнські відеопроекти

Київ • УНН

 • 47446 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Двоє громадян України готували на замовлення російських структур антиукраїнські відеоматеріали, які згодом розміщувалися на каналі популярного відеохостингу і транслювались російськими ЗМІ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури АРК, передає УНН.

Двоє українців у Києві знімали на замовлення РФ антиукраїнські відеопроекти

Так, прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому 29.05.2017 року, за фактом проведення протягом 2014-2017 років підготовки, розв’язування та ведення інформаційної агресії за допомогою загальнодоступних і соціально-орієнтованих ресурсів мережі Інтернет, спрямованої на дискредитацію України та формування потрібної Російській Федерації суспільної думки, у тому числі у мешканців тимчасово окупованої території півострову Крим та материкової частини України.

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"У ході досудового розслідування встановлено, що двоє громадян України готували на замовлення російських структур антиукраїнські відеоматеріали, які згодом розміщувалися на каналі популярного відеохостингу і транслювались російськими ЗМІ.

Зокрема, підготовлені ними матеріали спрямовані на підтримку діяльності терористичних організацій, надання легітимності діям держави-окупанта, а також на вчинення насильницьких дій зі зміни державного устрою України", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі відзначили, що українці періодично виїжджали до РФ, де отримували інструкції, а також готівку за виконану роботу та на нові інформаційні проекти. При цьому, у якості студії для зйомок та монтажу відеосюжетів використовували приватний будинок у м. Києві.

Сьогодні, за даними прес-служби, в межах кримінального провадження працівниками прокуратури Автономної Республіки Крим спільно з співробітниками СБ України на виконання ухвал суду проведено обшуки за місцем проживання цих осіб, де виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучено знаряддя його вчинення щодо яких будуть проведені відповідні експертизи.

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Слідчі дії тривають.

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