Двоє українців постраждали через несправний підйомник на курорті в Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Двоє громадян України постраждали через несправність крісельного підйомника на гірськолижному курортні Гудаурі у Грузії. Про це повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
“За попередньою інформацію консула, серед постраждалих є двоє громадян України. Консул вживає заходів з надання допомоги постраждалим українцям”, — повідомив В.Кирилич.
Як повідомляв УНН, на відомому грузинському гірськолижному курорті Гудаурі через несправність крісельного підйомника постраждали відпочиваючі.