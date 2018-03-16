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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 6221 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 29552 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 35468 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 81424 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83328 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Двое украинцев пострадали из-за неисправного подъемника на курорте в Грузии

Двое украинцев пострадали из-за неисправного подъемника на курорте в Грузии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Двое граждан Украины пострадали из-за неисправности подъемника на горнолыжном курортные Гудаури в Грузии. Об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кырылыч.

"По предварительной информации консула, среди пострадавших есть двое граждан Украины. Консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим украинцам", - сообщил В.Кырылыч.

Как сообщал УНН, на известном грузинском горнолыжном курорте Гудаури из-за неисправности подъемника пострадали отдыхающие.

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