Двое украинцев пострадали из-за неисправного подъемника на курорте в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Двое граждан Украины пострадали из-за неисправности подъемника на горнолыжном курортные Гудаури в Грузии. Об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кырылыч.
"По предварительной информации консула, среди пострадавших есть двое граждан Украины. Консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим украинцам", - сообщил В.Кырылыч.
Как сообщал УНН, на известном грузинском горнолыжном курорте Гудаури из-за неисправности подъемника пострадали отдыхающие.