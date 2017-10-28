Двоє українських боксерів здобули бронзові медалі ЧЄ серед молоді

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Анталії (Туреччина) пройшли півфінальні поєдинки чемпіонату Європи з боксу серед молоді, інформує УНН з посиланням на ФБУ.

За результатами поєдинків два представника збірної України, а саме Іван Папакін та Аркадій Карцан, стали володарями бронзових нагород Континентальної першості.

В півфінальних поєдинках турніру Іван Папакін (вагова категорія 75 кг) поступився одноголосним рішенням суддів азербайджанському боксеру Аміну Кушхову. З таким самим рахунком зазнав поразки й Аркадій Карцан від росіянина Владислава Іванова.

Таким чином, обидва представника нашої команди гарантували для збірної України почесні бронзові нагороди чемпіонату Європи 2017.

Додамо, що сьогодні троє українців у фіналі поведуть боротьбу за золоті нагороди континентальної першості.

Українські Національні Новини

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