Двоє українських боксерів здобули бронзові медалі ЧЄ серед молоді

За результатами поєдинків два представника збірної України, а саме Іван Папакін та Аркадій Карцан, стали володарями бронзових нагород Континентальної першості.

В півфінальних поєдинках турніру Іван Папакін (вагова категорія 75 кг) поступився одноголосним рішенням суддів азербайджанському боксеру Аміну Кушхову. З таким самим рахунком зазнав поразки й Аркадій Карцан від росіянина Владислава Іванова.

Таким чином, обидва представника нашої команди гарантували для збірної України почесні бронзові нагороди чемпіонату Європи 2017.

Додамо, що сьогодні троє українців у фіналі поведуть боротьбу за золоті нагороди континентальної першості.