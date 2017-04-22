Двоє поліцейських постраждали під час масових протестів у Німеччині

Як зазначається, близько десяти тисяч людей вийшли на вулиці Кельна, щоб перешкодити проведенню партійного з'їзду партії, який, незважаючи на невдоволення протестувальників, все ж був відкритий.

Один з демонстрантів напав на депутата партії.

"Людина в масці завдала удар дерев'яною палицею. Поліцейський встав між ними і постраждав від удару", - відзначили в поліції.

Другий поліцейський, за інформацією правоохоронців, отримав поранення гострим предметом.

Безпеку на вулицях міста забезпечують чотири тисячі поліцейських.

Нагадаємо, під час заворушень у Венесуелі загинули 11 осіб.