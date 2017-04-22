Двоє поліцейських постраждали під час масових протестів у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У німецькому Кельні, де 22 квітня розпочався партійний з'їзд правопопулістської і євроскептичні партії "Альтернатива для Німеччини", проходять масові протести противників партії. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Як зазначається, близько десяти тисяч людей вийшли на вулиці Кельна, щоб перешкодити проведенню партійного з'їзду партії, який, незважаючи на невдоволення протестувальників, все ж був відкритий.
Один з демонстрантів напав на депутата партії.
"Людина в масці завдала удар дерев'яною палицею. Поліцейський встав між ними і постраждав від удару", - відзначили в поліції.
Другий поліцейський, за інформацією правоохоронців, отримав поранення гострим предметом.
Безпеку на вулицях міста забезпечують чотири тисячі поліцейських.
Нагадаємо, під час заворушень у Венесуелі загинули 11 осіб.