Двое полицейских пострадали в ходе массовых протестов в Германии

Как отмечается, около десяти тысяч человек вышли на улицы Кельна, чтобы помешать проведению партийного съезда партии, который, несмотря на недовольство протестующих, все же был открыт.

Один из демонстрантов совершил нападение на депутата партии.

"Человек в маске нанес удар деревянной палкой. Полицейский встал между ними и пострадал от удара", — отметили в полиции.

Второй полицейский, по информации правоохранителей, получил ранение острым предметом.

Безопасность на улицах города обеспечивают четыре тысячи полицейских.

Напомним, во время беспорядков в Венесуэле погибли 11 человек.