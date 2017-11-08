Двоє основних футболістів Словаччини пропустять спаринг з Україною

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Хавбеки збірної Словаччини Юрай Куцка і Володимир Вайсс не зможуть допомогти своїй команді в товариському матчі проти України, інформує УНН з посиланням на Словацький футбольний союз.

27-річний Вайсс, який наразі захищає кольори катарського ФК "Аль-Гарафа", захворів і буде готуватися тільки до матчу проти Норвегії (14 листопада).

Натомість 30-річний Куцка не зіграє в двох контрольних баталіях. У хавбека "Трабзонспора" м'язове ушкодження, і він повернувся в розташування клубу.

Варто відзначити, що Куцка загалом провів за Словаччину на офіційному рівні 54 поєдинки в яких забив 6 разів, а Вайсс має показник в 58 ігор і 5 голів.

Як повідомляв УНН, тренер Словаччини назвав Україну сильним суперником.

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