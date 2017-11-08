Двое основных футболистов Словакии пропустят спарринг с Украиной

27-летний Вайсс, который сейчас защищает цвета катарского ФК "Аль-Гарафа", заболел и будет готовиться только к матчу против Норвегии (14 ноября).

Зато 30-летний Куцка не сыграет в двух контрольных баталиях. В хавбека "Трабзонспор" мышечное повреждение, и он вернулся в расположение клуба.

Стоит отметить, что Куцка целом провел за Словакию на официальном уровне 54 поединка в которых забил 6 раз, а Вайсс имеет показатель в 58 игр и 5 голов.

Как сообщал УНН, тренер Словакии назвал Украину сильным соперником.