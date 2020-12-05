Двоє футболістів покинули стан “Колоса”

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. За обопільною згодою сторін ФК “Колос” залишили форвард Олександр Бондаренко та голкіпер Антон Яшков, які в цьому сезоні перебували в оренді у “Волині” та “Поліссі” відповідно, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Бондаренко прийшов у “Колос” в 2014-му році, коли команда ще грала на аматорському рівні. Увагу вболівальників і спеціалістів до себе привернув у 2015-му році, коли в перших восьми матчах забив вісім м’ячів, завдяки чому ковалівці в сезоні 2015/16 років закріпилися в верхній частині турнірної таблиці Другої ліги. В тому ж сезоні Олександр став кращим бомбардиром Другої ліги.

Всього за “Колос” Олександр зіграв 132 матчі, і відзначився голами 48 разів. Він є одним з трьох футболістів, які пройшли з командою шлях від аматорів до Прем’єр-ліги, в якій зіграв за “Колос” 15 матчів.

Антон Яшков грав за “Колос” від сезону 2015/2016 і був основним голкіпером в сезонах 2017/18 та 2018/19, надійно захищаючи останній рубіж ковалівського клубу. Загалом за ковалівців Антон провів 85 матчів в різних турнірах, і пройшов шлях від Другої ліги до УПЛ, де провів за “Колос” 8 матчів.

Додамо, наразі “Колос” замикає топ-5 УПЛ і найближчого туру зіграє з “Олександрією” 6-го грудня.

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