Двома поєдинками стартуватиме 21 тур УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Поєдинками в Одесі та Олександрії стартуватиме 21-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ та сайти колективів.
“Чорноморець” — “Карпати”. Перший тур нового року для обох команд видався не дуже вдалим. “Леви” вдома приймали луганську “Зорю” і поступилися 0:2. Натомість у понесеній грі 18-го туру “зелено-білі” дограли 2-й тайм з “Олімпіком” та святкували перемогу 2:1. Що стосується “моряків”, то вони не склали випробування чемпіоном. У виїзному поєдинку в Харкові “Чорноморець” пропустив п’ять голів, не відповівши при цьому жодним результативним ударом.
З чотирьох останніх очних матчів одеситів та львів’ян три завершилися нічиїми, дві з яких — нульові.
Суботній матч в Одесі це битва сусідів у нижній частині турнірної таблиці. Напередодні протистояння у Південній Пальмірі “Карпати” мають у своєму активі 18 очок, у “Чорноморця” — на один пункт менше.
“Олександрія” — “Маріуполь”. До звітного матчу команди підходять в кардинально різних настроях. Приазовці ударно провели збори в Туреччині та стартували в новому році з виїзної великої перемоги над “Зіркою”. “Олександрія” поступилася одному з аутсайдерів “Сталі” 0:2.
Перша зустріч суперників відбулася в чемпіонаті Першої ліги ще в 1996/97 років, тоді в першому колі приазовці, на своєму полі розгромили “Олександрію” з рахунком 4:0. Однак у другому колі поступилися в гостях 1:3. Всього команди провели 11 матчів, в п’яти зустрічах “Маріуполь” був сильнішим, двічі поступався, чотири рази сили були рівні. У матчі першого кола була зафіксована нічия 1:1.
Додамо, що обидві баталії стартуватимуть о 14:00. Першу розсудить Володимир Міланич, а зустрічі в Олександрії — Ігор Пасхал.