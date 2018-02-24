Двумя поединками стартует 21 тур УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Поединками в Одессе и Александрии стартует 21-й тур Украинской Премьер-лиги по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ и сайты коллективов.
“Черноморец” — “Карпаты”. Первый тур нового года для обеих команд выдался не очень удачным. “Львы” дома принимали луганскую “Зарю” и уступили 0:2. Зато в понесенных игре 18-го тура “зелено-белые” доиграли 2-й тайм с “Олимпиком” и праздновали победу 2:1. Что касается “моряков”, то они не пройшли испытание чемпионом. В выездном поединке в Харькове “Черноморец” пропустил пять голов, не ответив при этом ни одним результативным ударом.
Из четырех последних очных матчей одесситов и львовян три завершились ничьими, две из которых — нулевые.
Субботний матч в Одессе это битва соседей в нижней части турнирной таблицы. Накануне противостояния в Южной Пальмире “Карпаты” имеют в своем активе 18 очков, у “Черноморца” — на один пункт меньше.
“Александрия” — “Мариуполь”. К отчетному матчу команды подходят в кардинально разных настроениях. Приазовцы ударно провели сборы в Турции и стартовали в новом году с выездной крупной победы над “Звездой”. “Александрия” уступила одному из аутсайдеров “Стали” 0:2.
Первая встреча соперников состоялась в чемпионате Первой лиги еще в 1996/97 годов, тогда в первом круге приазовцы, на своем поле разгромили “Александрию” со счетом 4:0. Однако во втором круге уступили в гостях 1:3. Всего команды провели 11 матчей, в пяти встречах “Мариуполь” был сильнее, дважды уступал, четыре раза силы были равны. В матче первого круга была зафиксирована ничья 1:1.
Добавим, что обе баталии стартуют в 14:00. Первую рассудит Владимир Миланич, а встречи в Александрии — Игорь Пасхал.