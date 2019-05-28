Двократна чемпіонка світу з біатлону завершила кар'єру

"Сьогоднішній крок для мене нелегкий, але я вирішила закінчити свою спортивну кар'єру. Я переконана, що прийшов час перейти на інший етап життя, якого я вже з нетерпінням чекаю. Біатлон був невід'ємною частиною мого життя, і я хочу назавжди запам'ятати ці хороші часи. Випадання з біатлонної каруселі принесло мені одну важливу річ - дозволило мені поглянути на життя під іншим кутом зору. Я зрозуміла, де справжні цінності, які мають значення для мого життя, а які ні. Я раптово відчула радість і щастя. Мені не потрібно було вигравати гонки", - зазначила 29-річна чешка.

Варто зазначити, що Коукалова у 2015 і 2017 роках вигравала чемпіонати світу, а на Олімпіаді в Сочі здобувала два "срібла". Окрім того, вона перемагала на ЧС-2014 з літнього біатлону. Також спортсменка 17 разів здобувала "золото" на етапах Кубків світу.

Як повідомляв УНН, 4-кратний переможець Олімпійських ігор завершив кар'єру в 32 роки.