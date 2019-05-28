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Двукратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру

Двукратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру

Киев  •  УНН

 • 9779 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Титулованная чешский биатлонистка Габриэла Коукалова приняла решение завершить профессиональную карьеру, сообщает УНН со ссылкой на Sport.cz.

"Сегодняшний шаг для меня нелегкий, но я решила закончить свою спортивную карьеру. Я убеждена, что пришло время перейти на другой этап жизни, который я уже с нетерпением жду. Биатлон был неотъемлемой частью моей жизни, и я хочу навсегда запомнить эти хорошие времена. Выпадение из биатлонной карусели принесло мне одну важную вещь - позволило мне взглянуть на жизнь под другим углом зрения. Я поняла, где настоящие ценности, имеющие значение для моей жизни, а какие нет. Я внезапно почувствовала радость и счастье. Мне не нужно было выигрывать гонки", - отметил а 29-летняя чешка.

Стоит отметить, что Коукалова в 2015 и 2017 годах выигрывала чемпионаты мира, а на Олимпиаде в Сочи получала два "серебра". Кроме того, она побеждала на ЧМ-2014 по летнему биатлону. Также спортсменка 17 раз получала "золото" на этапах Кубков мира.

Как сообщал УНН, 4-кратный победитель Олимпийских игр завершил карьеру в 32 года.

Украинские Национальные Новости

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