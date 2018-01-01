Двохрічна відстрочка сплати ПДВ при імпорті обладнання вступила в силу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні, 1 січня 2018 року, вступила в силу розстрочка на 24 місяці сплати податку на додану вартість (ПДВ) при імпорті унікального обладнання для бізнесу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби уряду.
За інформацією уряду, ухвалена норма діятиме до 2020 року і запроваджуватиметься щодо кожного конкретного виробництва за заявою.
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При цьому, уточнили у прес-службі, спектр виробництв, які можуть скористатися можливістю відстрочки ПДВ, доволі широкий і розповсюджується на підприємства машинобудівної, металургійної, легкої промисловості, переробку агросировини та продовольство.
Як повідомляв УНН, у 2018 році зміняться рівні ставок увізного мита України на імпорт товарів походженням з ЄС в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС, у тому числі для автомобілів.