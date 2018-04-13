Двох українців включили до списку топ-500 футболістів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Відомий британський футбольний журнал World Soccer представив варіант з 500 кращих гравців світу в 2018 році. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Worldsoccer.com.
Футболіст київського “Динамо” Віктор Циганков і захисник “Шахтаря” Богдан Бутко увійшли до даного списку.
Компанію українцям в цьому списку склали такі відомі футболісти, як: Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Неймар, Мохамед Салах, Кевін Де Брюйне, Гаррі Кейн, Генріх Мхітарян, Поль Погба і багато інших зірок.
Найбільшу чисельність серед клубів має “Баварія” — 18 чоловік, “Реал” — 16 футбоілстів, “Манчестер Сіті” — 15, “Барселона” — 14, “Ювентус” — 13.
Представники британського журналу зауважили, що порівняння гравців з різних ліг і континентів є неможливим, і будь-який список кращих — неминуче суб’єктивний.
Примітно, що не виявилося місця в даному рейтингу для зоряних легіонерів УПЛ Фреду, Тайсону, а також лідерам збірної України Андрію Ярмоленку та Євгену Коноплянці.