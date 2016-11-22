Двох полтавчан затримали за крадіжку з лікувального закладу

Потерпіла розповіла, що двоє невідомих осіб викрали у неї електроприлади та настільний годинник. Свідки повідомили прикмети та напрямок руху двох чоловіків, які підозрюються у крадіжці.

Під час відпрацювання прилеглої території по вулиці Макаренка інспектори помітили двох осіб, які підпадали під орієнтування.

Патрульні запропонували 29-річному та 31-річному полтавцю показати вміст пакетів. Один із них спробував втікати. Інспектори затримали чоловіків, а під час поверхневого огляду виявили у пакетах майно заявниці.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка) — карається позбавленням волі на строк до трьох років.