Двух полтавчан задержали за кражу из лечебного учреждения
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Правоохранители задержали двух жителей Полтавы, которые обокрали пациентку областной больницы. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ ЧП Полтавской области.
Потерпевшая рассказала, что двое неизвестных похитили у нее электроприборы и настольные часы. Свидетели сообщили приметы и направление движения двух мужчин, которые подозреваются в краже.
Во время отработки прилегающей территории по улице Макаренко инспекторы заметили двух человек, которые подпадали под ориентировку.
Патрульные предложили 29-летнему и 31-летнему полтавчанину показать содержимое пакетов. Один из них попытался бежать. Инспекторы задержали мужчин, а во время поверхностного осмотра обнаружили в пакетах имущество заявителя.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.