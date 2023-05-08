Двох поліцейських у Черкасах підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Черкасах двом співробітникам Нацполіції, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої повідомили про підозру. Також про підозру повідомили ще одному чоловіку, яка вважається співучасником. Про це інформує Держбюро розслідувань, повідомляє УНН.
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За попередньою інформацією, троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. У процесі «відпочинку» до них приєдналася їх знайома дівчина. Вони вживали алкоголь та потім із застуванням фізичної сили зґвалтували дівчину, повідомили у ДБР.
Усі підозрювані затримані, однак, заперечують свою провину.
У Нацполіції Черкащини уточнюють, що з приводу сексуального насильства щодо її 17-річної доньки 6 травня звернулася мати потерпілої.
Підозрювані правоохоронці звільнені, їхні безпосередні керівники відсторонені від роботи.
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