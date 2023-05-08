Двух полицейских в Черкассах подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Черкассах двум сотрудникам Нацполиции, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней сообщили о подозрении. Также о подозрении сообщили еще одному мужчине, который считается соучастником. Об этом информирует Госбюро расследований, сообщает УНН.
Детали
По предварительной информации, трое мужчин распивали алкогольные напитки на квартире одного из них в Черкассах. В процессе «отдыха» к ним присоединилась их знакомая девушка. Они употребляли алкоголь и затем с применением физической силы изнасиловали девушку, сообщили в ГБР.
Все подозреваемые задержаны, однако, отрицают свою вину.
В Нацполиции Черкасской области уточняют, что по поводу сексуального насилия в отношении ее 17-летней дочери 6 мая обратилась мать потерпевшей.
Подозреваемые правоохранители уволены, их непосредственные руководители отстранены от работы.
Напомним
Прокуратура обжаловала приговор по делу о сексуальном насилии подростками над школьницей на Закарпатье.