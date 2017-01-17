Двох екс-податківців заарештували за хабарництво на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Житомирщині за одержання неправомірної вигоди на суму 25 тис. грн засуджено колишніх податківців. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Установлено, що два інспектори відділу Головного управління Міндоходів в Житомирській області одержали неправомірну вигоду на суму 25 тис. грн від генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю.
Екс-податківці пообіцяли зменшити у сто разів суми штрафних санкцій за порушення, виявлені під час перевірки щодо додержання товариством податкового законодавства.
За скоєний злочин одного інспектора вироком суду засуджено до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на два роки з конфіскацією майна без спеціальної конфіскації та позбавлено державного рангу і 6 категорії державного службовця.
Іншого правопорушника засудили до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на два роки, без конфіскації майна, з іспитовим терміном на два роки. Також чиновницю позбавлено державного рангу та категорії державного службовця.