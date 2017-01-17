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Двух экс-налоговиков арестовали за взяточничество в Житомирской области

Двух экс-налоговиков арестовали за взяточничество в Житомирской области

Киев • УНН

 • 6786 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Житомирской области за получение неправомерной выгоды на сумму 25 тыс. грн осуждено бывших налоговиков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Установлено, что два инспектора отдела Главного управления Миндоходив в Житомирской области получили неправомерную выгоду на сумму 25 тыс. грн от генерального директора общества с ограниченной ответственностью.

Экс-налоговики пообещали уменьшить в сто раз суммы штрафных санкций за нарушения, выявленные во время проверки соблюдения обществом налогового законодательства.

За совершенное преступление одного инспектора приговором суда приговорено к шести годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года с конфискацией имущества без специальной конфискации и лишено государственного ранга 6 категории государственного служащего.

Другого правонарушителя приговорили к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года, без конфискации имущества, с испытательным сроком на два года. Также чиновница лишена государственного ранга и категории государственного служащего.

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