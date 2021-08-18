Дванадцятирічний українець потрапив на подіум "FIA karting Academy Trophy"

Деталі

12-річний український пілот Олександр Бондарев добре провів кваліфікацію, отримавши 3-й результат у своїй групі та 6-й серед усіх 44 учасників. Це дало йому можливість у “Хітах” двічі стартувати з 3-ї позиції та один раз з 4-ї.

Далі були дві красиві перемоги в “Хітах”, які вивели Олександра у лідери змагань. Але тактичні помилки у останньому “Хіті” і “Фіналі” призвели лише до 3-го місця.

За підсумками двох етапів Чемпіонату Олександр посів загальне 3 місце.

Доповнення

Останній етап змагань відбудеться 3-5 вересня у Швеції.