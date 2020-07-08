Два українські бренди WAUDOG та Animal ID запустили кампанію для підтримання вирішення проблеми безхатніх тварин в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. За даними підрахунків Animal ID зараз в Україні десятки тисяч тварин мешкають на вулиці або в муніципальних притулках. І це лише ті собаки та коти, які були знайдені та ідентифіковані волонтерами. Деяким із них пощастить, але значна кількість може до кінця своїх днів не знайти дім та люблячу родину, передає УНН.
Проблема безпритульних тварин значно загострилась у період пандемії коронавірусу. Притулкам набагато складніше знайти фінансування під час кризи, а від хатніх тварин почали відмовлятися через безпідставний страх зараження (дивіться інфографіку).
Щоби підтримати притулки та їхніх підопічних, два соціально відповідальні бренди продуктів для тварин: WAUDOG та Animal ID почали кампанію підтримання адопціі. Суть кампанії в тому, що кожна тварина, взята з найбільшого в Україні притулку “Сіріус”, де міститься понад 2000 собак, отримає стильний дизайнерський нашийник WAUDOG з QR паспортом. Такий паспорт-адресник — це не просто жетон із контактами власника. У разі втрати тварини, людина, яка її знайде, сканує QR-код на адреснику й потрапляє в онлайн-профіль тварини, де вказані контакти власника, фото, родовід і ветеринарні документи тварини. У цей же час власнику надійде повідомлення з геолокацією улюбленця. Такий підхід дасть змогу зменшити кількість нових мешканців притулків. Адже значна частина безхатніх тварин мали колись свій дім, а потім були викинуті або загублені.
Керівниця притулку для тварин “Сіріус” Олександра Мезинова прокоментувала кампанію так: “Коли на тварині є нашийник, стає зрозуміло, що в неї є власник. Це частково захищає її навіть на вулиці. Адресники теж дуже важливі: вони дають змогу вести облік тварин на вулиці й повертати господарям загублених або постраждалих. Чудово, коли люди бізнесу думають не тільки про прибуток, а і про благо суспільства і тварин у ньому. Вихованці з притулків уже настраждалися, їм дуже потрібна любов та турбота. Сподіваюся, що ця ініціатива допоможе багатьом із них знайти дім”.
“Місія нашої компанії — робити щасливими собак та людей. А щасливі вони можуть бути тільки разом. Саме для цієї мети й був розроблений нашийник WAUDOG з QR паспортом. Ми вже впровадили схожу програму разом із БФ „Happy Paw“ і притулком „Бест френдс“, і з радістю бачимо наші нашийники на їхніх „випускниках“. Бруно, Зефір, Донат — ми з нетерпінням чекаємо, коли тварин, які знайшли дім, стане так багато, що ми не зможемо запам’ятати всіх”, — стверджує лідер команди WAUDOG Юрій Синиця.
“Проєкт Animal ID вже 9 років бореться з явищем безпритульності собак і котів у декількох країнах. За цей час ми вивчили результати. Після ідентифікації QR паспортом понад 10 тисяч тварин у Львові, ми побачили, що кожен день 1–3 тварини знаходяться завдяки QR-коду, не поповнюючи лави безпритульних. Я знаю, що з допомогою соціально відповідального бренду WAUDOG нам вдасться повернути в сім’ї тисячі тварин по всьому світу, адже кожен їхній нашийник буде доповнений QR паспортом”, — заявляє Віктор Копач, генеральний директор Animal ID.
Компанії закликають соціально відповідальний бізнес приєднуватися до акції та брати шефство над притулками у своїх регіонах, а українців — дарувати дім чотирилапим друзям, які так його потребують.
Дізнайтеся більше про кампанію та інші проєкти брендів на сайтах:
waudog.com
animal-id.net
dogcat.com.ua