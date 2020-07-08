Два українські бренди WAUDOG та Animal ID запустили кампанію для підтримання вирішення проблеми безхатніх тварин в Україні

Проблема безпритульних тварин значно загострилась у період пандемії коронавірусу. Притулкам набагато складніше знайти фінансування під час кризи, а від хатніх тварин почали відмовлятися через безпідставний страх зараження (дивіться інфографіку).

Щоби підтримати притулки та їхніх підопічних, два соціально відповідальні бренди продуктів для тварин: WAUDOG та Animal ID почали кампанію підтримання адопціі. Суть кампанії в тому, що кожна тварина, взята з найбільшого в Україні притулку “Сіріус”, де міститься понад 2000 собак, отримає стильний дизайнерський нашийник WAUDOG з QR паспортом. Такий паспорт-адресник — це не просто жетон із контактами власника. У разі втрати тварини, людина, яка її знайде, сканує QR-код на адреснику й потрапляє в онлайн-профіль тварини, де вказані контакти власника, фото, родовід і ветеринарні документи тварини. У цей же час власнику надійде повідомлення з геолокацією улюбленця. Такий підхід дасть змогу зменшити кількість нових мешканців притулків. Адже значна частина безхатніх тварин мали колись свій дім, а потім були викинуті або загублені.

Керівниця притулку для тварин “Сіріус” Олександра Мезинова прокоментувала кампанію так: “Коли на тварині є нашийник, стає зрозуміло, що в неї є власник. Це частково захищає її навіть на вулиці. Адресники теж дуже важливі: вони дають змогу вести облік тварин на вулиці й повертати господарям загублених або постраждалих. Чудово, коли люди бізнесу думають не тільки про прибуток, а і про благо суспільства і тварин у ньому. Вихованці з притулків уже настраждалися, їм дуже потрібна любов та турбота. Сподіваюся, що ця ініціатива допоможе багатьом із них знайти дім”.

“Місія нашої компанії — робити щасливими собак та людей. А щасливі вони можуть бути тільки разом. Саме для цієї мети й був розроблений нашийник WAUDOG з QR паспортом. Ми вже впровадили схожу програму разом із БФ „Happy Paw“ і притулком „Бест френдс“, і з радістю бачимо наші нашийники на їхніх „випускниках“. Бруно, Зефір, Донат — ми з нетерпінням чекаємо, коли тварин, які знайшли дім, стане так багато, що ми не зможемо запам’ятати всіх”, — стверджує лідер команди WAUDOG Юрій Синиця.

“Проєкт Animal ID вже 9 років бореться з явищем безпритульності собак і котів у декількох країнах. За цей час ми вивчили результати. Після ідентифікації QR паспортом понад 10 тисяч тварин у Львові, ми побачили, що кожен день 1–3 тварини знаходяться завдяки QR-коду, не поповнюючи лави безпритульних. Я знаю, що з допомогою соціально відповідального бренду WAUDOG нам вдасться повернути в сім’ї тисячі тварин по всьому світу, адже кожен їхній нашийник буде доповнений QR паспортом”, — заявляє Віктор Копач, генеральний директор Animal ID.

Компанії закликають соціально відповідальний бізнес приєднуватися до акції та брати шефство над притулками у своїх регіонах, а українців — дарувати дім чотирилапим друзям, які так його потребують.

Дізнайтеся більше про кампанію та інші проєкти брендів на сайтах:

waudog.com

animal-id.net

dogcat.com.ua