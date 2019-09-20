Два російські клуби пропустили десять голів у матчах Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Два представники Росії з розгромним результатом програли в рамках першого туру групового раунду Ліги Європи, повідомляє УНН.
Московський “ЦСКА” гостював у болгарського “Лудогорець” і виграв перший тайм 1:0. Проте по перерві болгари здивували “армійців”, відправивши п’ять голів у їх сітку — 5:1. Хет-трик оформив Кешеру.
Натомість “Краснодар” не зумів жодного разу відзначитися у воротах “Базеля”, а швейцарці забили п’ять разів — 5:0.
Серед інших результатів варто відзначити нічию клуба Мар’яна Шведа “Селтіка” проти французького “Ренна” — 1:1 та поразку “Лаціо” від “ЧФР Клуж” — 1:2.