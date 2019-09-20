Два российских клуба пропустили десять голов в матчах Лиги Европы

Московский “ЦСКА” гостил у болгарского “Лудогорец” и выиграл первый тайм 1:0. Однако после перерыва болгары удивили “армейцев”, отправив пять голов в их сетку — 5:1. Хет-трик оформил Кешер.

А “Краснодар” не сумел ни разу отличиться в воротах “Базеля”, а швейцарцы забили пять раз — 5:0.

Среди других результатов стоит отметить ничью клуба Марьяна Шведа “Селтика” против французского “Ренна” — 1:1 и поражение “Лацио” от “ЧФР Клуж” — 1:2.