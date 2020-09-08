Два одноклубники Зінченка інфікувалися коронавірусом

Зараження отримали алжирський півзахисник Ріяд Марез і французький оборонець Емерік Ляпорт.

Обидва гравці в даний час дотримуються самоізоляції відповідно до протоколу Англійської Прем’єр-ліги і уряду Великобританії. У жодного з них не виявлені симптоми вірусу.

Відзначимо, що у минулому сезоні 29-річний Марез провів за “міщан” 50 матчів, відзначившись 13 голами і 16 асистами. На рахунку 26-річного Ляпорта один гол в 20 матчах.

Примітно, що за “Манчестер Сіті” виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко.