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Два одноклубники Зінченка інфікувалися коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Віце-чемпіон Англії “Манчестер Сіті” повідомив про два позитивні випадки тестів на коронавірус серед футболістів основного складу, передає УНН з посиланням на сайт команди.

Два одноклубники Зінченка інфікувалися коронавірусом

Зараження отримали алжирський півзахисник Ріяд Марез і французький оборонець Емерік Ляпорт.

Обидва гравці в даний час дотримуються самоізоляції відповідно до протоколу Англійської Прем’єр-ліги і уряду Великобританії. У жодного з них не виявлені симптоми вірусу.

Відзначимо, що у минулому сезоні 29-річний Марез провів за “міщан” 50 матчів, відзначившись 13 голами і 16 асистами. На рахунку 26-річного Ляпорта один гол в 20 матчах.

Примітно, що за “Манчестер Сіті” виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко.

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