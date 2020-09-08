Два одноклубника Зинченко заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Вице-чемпион Англии "Манчестер Сити" сообщил о двух положительных случаях тестов на коронавирус среди футболистов основного состава, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Заражение получили алжирский полузащитник Рияд Марез и французский защитник Ляпорт.
Оба игрока в настоящее время придерживаются самоизоляции соответствии с протоколом Английской Премьер-лиги и правительства Великобритании. Ни у одного из них не выявлены симптомы вируса.
Отметим, что в прошлом сезоне 29-летний Марез провел за “горожан” 50 матчей, отметившись 13 голами и 16 ассистов. На счету 26-летнего Ляпорта один гол в 20 матчах.
Примечательно, что за “Манчестер Сити” выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко.