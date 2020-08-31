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Два керівники з Одеської митниці підуть під суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Два керівники Одеської митниці постануть перед судом за одержання 2 200 доларів США неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Два керівники з Одеської митниці підуть під суд

"До суду направлено обвинувальний акт відносно двох керівників відділів митного оформлення Одеської митниці Держмитслужби за фактами одержання ними неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Слідством установлено, що два керівники відділів митного оформлення Одеської митниці Держмитслужби налагодили схему систематичного одержання неправомірної вигоди від підприємців за нестворення штучних перешкод при розмитненні товарів. Так, вони визначили транш у сумі від 100 до 300 доларів США за кожен контейнер в залежності від кількості найменувань товарів.

Слідчими задокументовано одержання службовцями митниці 2 200 доларів США.

У разі доведення судом вини посадовцям митниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні трьох керівників з Одеської митниці затримали через хабарі.

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