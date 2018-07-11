Два іноземці у Києві вкрали сейф з грошима

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 51535 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 104859 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 100302 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 127319 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 104248 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119870 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160377 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190047 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294761 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167294 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.5 м/с
84 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 51791 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 49952 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 53939 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 50322 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 76695 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 127319 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164274 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294761 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224911 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251194 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30370 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51754 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56535 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54837 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69049 перегляди
Актуальне
Два іноземці у Києві вкрали сейф з грошима

Два іноземці у Києві вкрали сейф з грошима

Київ • УНН

 • 10232 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Поліція затримала у Києві двох іноземців, які викрали з квартири сейф з грошима. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

"Правоохоронці встановили, що зловмисники приїхали у центр столиці. Залишивши автівки на вулиці, попрямували до елітного будинку на бульварі Лесі Українки. За допомогою магнітного ключа вони потрапили у під’їзд, а потім відчинили двері квартири на п’ятому поверсі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що чоловіки деякий час спостерігали за помешканням і знали про відсутність його власника. Вхідні двері відчинили швидко, а з оселі винесли сейф з грошима, документи господаря та зареєстровану на нього зброю.

Саме із викраденими речами, які зловмисники сховали у багажниках своїх автомобілів, правоохоронці їх відразу затримали. Це – громадяни іншої держави, 1977 та 1984 років народження.

У Mercedes-Benz старшого із чоловіків вилучили сейф із 200 тисячами гривень, документи потерпілого. В Opel молодшого співучасника оперативники знайшли травматичний пістолет, зареєстрований на хазяїна квартири.

За інформацією оперативників, 41-річний іноземець проживає в Україні понад три роки, ніде не працює. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його мешкання правоохоронці вилучили універсальні магнітні ключі та різноманітні відмички для замків. Його 34-річний спільник також останнім часом проживав у столиці та працював реалізатором.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловікам оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. У слідчих є підстави вважати, що співучасники причетні до аналогічних злочинів на території міста. В рамках розслідування кримінального провадження буде встановлена кількість злочинних епізодів підозрюваних.

Нагадаємо, українські інтернет-шахраї вкрали у громадянки США понад 1 млн доларів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,628.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,050.55
Ethereum
$2,071.70