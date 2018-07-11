Два іноземці у Києві вкрали сейф з грошима

"Правоохоронці встановили, що зловмисники приїхали у центр столиці. Залишивши автівки на вулиці, попрямували до елітного будинку на бульварі Лесі Українки. За допомогою магнітного ключа вони потрапили у під’їзд, а потім відчинили двері квартири на п’ятому поверсі", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що чоловіки деякий час спостерігали за помешканням і знали про відсутність його власника. Вхідні двері відчинили швидко, а з оселі винесли сейф з грошима, документи господаря та зареєстровану на нього зброю.



Саме із викраденими речами, які зловмисники сховали у багажниках своїх автомобілів, правоохоронці їх відразу затримали. Це – громадяни іншої держави, 1977 та 1984 років народження.



У Mercedes-Benz старшого із чоловіків вилучили сейф із 200 тисячами гривень, документи потерпілого. В Opel молодшого співучасника оперативники знайшли травматичний пістолет, зареєстрований на хазяїна квартири.



За інформацією оперативників, 41-річний іноземець проживає в Україні понад три роки, ніде не працює. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його мешкання правоохоронці вилучили універсальні магнітні ключі та різноманітні відмички для замків. Його 34-річний спільник також останнім часом проживав у столиці та працював реалізатором.



Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловікам оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. У слідчих є підстави вважати, що співучасники причетні до аналогічних злочинів на території міста. В рамках розслідування кримінального провадження буде встановлена кількість злочинних епізодів підозрюваних.



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