Два иностранца в Киеве украли сейф с деньгами

"Правоохранители установили, что злоумышленники приехали в центр столицы. Оставив машины на улице, направились к элитному дому на бульваре Леси Украински. С помощью магнитного ключа они попали в подъезд, а затем открыли дверь квартиры на пятом этаже", - говорится в сообщении.



Напомним, что мужчины некоторое время наблюдали за домом и знали об отсутствии его владельца. Входные двери открыли быстро, а из дома вынесли сейф с деньгами, документы хозяина и зарегистрированное на него оружие.



Именно с похищенными вещами, которые злоумышленники спрятали в багажниках своих автомобилей, правоохранители их сразу задержали. Это - граждане другого государства, 1977 и 1984 рождения.



В Mercedes-Benz старшего из мужчин изъяли сейф с 200 тысячами гривен, документы потерпевшего. В Opel младшего соучастника оперативники нашли травматический пистолет, зарегистрированный на хозяина квартиры.



По информации оперативников, 41-летний иностранец проживает в Украине более трех лет, нигде не работает. Во время проведения санкционированного обыска по месту его проживания правоохранители изъяли универсальные магнитные ключи и различные отмычки для замков. Его 34-летний сообщник также последнее время проживал в столице и работал реализатором.



Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Мужчинам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. У следователей есть основания полагать, что соучастники причастны к аналогичным преступлениям на территории города. В рамках расследования уголовного производства будет установлено количество преступных эпизодов подозреваемых.



Напомним, украинские интернет-мошенники украли у гражданки США более 1 млн долларов