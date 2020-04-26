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Два гравці "Шахтаря" потрапили до топ-7 бразильців, які перейдуть у великі клуби

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Авторитетне видання "Bleacher Report" склало список топ-7 бразильців, які незабаром перейдуть в топ-клуби, повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.

До генерації потрапили і представники донецького "Шахтаря" – Додо та Тете.

"Він володіє футбольним інтелектом за межами своїх років", - так описує видання гру Додо.

"Тете - реальна угода. Він відмінний дріблер, багато працює і практичний", - автори видання таким чином охарактеризували Тете.

Додамо, також в список потрапили захисник "Порту" Алекс Теллес, захисник "Лілля" Габріель Магальянес, захисник "Лаціо" Луїс Феліпе, форвард "Бенфіки" Карлос Вінісіус і захисник "Севільї" Дієго Карлос.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" виявив намір придбати півзахисника "Бока Хуніорс" Ніколаса Капальді.

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