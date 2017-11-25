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Два гольові паси Коноплянки допомогли "Шальке" вирвати нічию у "Борусії"

Два гольові паси Коноплянки допомогли "Шальке" вирвати нічию у "Борусії"

Київ • УНН

 • 20481 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У 13-му турі німецької Бундесліги пройшло "українське дербі" – Андрію Ярмоленку з дортмундською "Борусією" протистояв "Шальке" іншого футболіста збірної України Євгена Коноплянки, передає кореспондент УНН.

Справжній голепад продемонстрували "джмелі" у першій 45-хвилинці. У воротах Фарманна відзначився Обамеянг, який замкнув простріл партнера, Гьотце ударом головою, Геррейро ударом з льоту та Стамбулі зрізав м'яч у власну сітку – 4:0.

Здавалося, що доля матчу вирішена, але гельзенкірхенцям вдалося повернутися до гри. Спочатку Бургшталлер закинув м'яч за комірець Вайндефеллеру, а згодом вже Коноплянка навісною передачею з лівого флангу вивів на гольовий постріл Харіта – 4:2.

Крім того, останні 20 хвилин господарі догравали у меншості після червоної картки Обамеянга. Вилучення габонського форварда дозволило "кобальтовим" звести поєдинок внічию. Голи забивали Каліджурі та Налдо, причому останньому на 4-й компенсованій хвилині асистував Коноплянка – 4:4.

Варто відзначити, що обидва українських футболісти починали баталію в стартових складах, однак Ярмоленко був замінений на 68 хвилині, а Коноплянка встиг за усі 90 хвилин оформити два результативні паси.

Додамо також, в турнірній таблиці "Шальке" з 24 очками займає 3-й рядок. "Борусія" йде слідом, відстаючи на 3 очки.

Нагадаємо, ПСЖ побив рекорд результативності в історії групових етапів ЛЧ.

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