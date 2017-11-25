Два голевых паса Коноплянки помогли "Шальке" вырвать ничью у "Боруссии"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В 13-м туре немецкой Бундеслиги прошло "украинское дерби" - Андрей Ярмоленко с дортмундской "Боруссией" противостоял "Шальке" другого футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки, передает корреспондент УНН.
Настоящий голопад продемонстрировали "шмели" в первой 45-минутке. В воротах Фарманна отличился Обамеянг, который замкнул прострел партнера, Гетце ударом головой, Геррейро ударом с лета и Стамбули срезал мяч в собственную сетку - 4:0.
Казалось, что судьба матча решена, но гельзенкирхенцам удалось вернуться в игру. Сначала Бургшталлер забросил мяч за шиворот Вайндефеллеру, а затем уже Коноплянка навесной передачей с левого фланга вывел на голевой выстрел Харита - 4:2.
Кроме того, последние 20 минут хозяева доигрывали в меньшинстве после красной карточки Обамеянга. Изъятие габонского форварда позволило "кобальтовым" свести поединок вничью. Голы забивали Калиджури и Налдо, причем последнему на 4-й компенсированной минуте ассистировал Коноплянка - 4:4.
Стоит отметить, что оба украинских футболиста начинали баталию в стартовых составах, однако Ярмоленко был заменен на 68 минуте, а Коноплянка успел за все 90 минут оформить два результативных паса.
Добавим также, в турнирной таблице "Шальке" с 24 очками занимает 3-ю строчку. "Боруссия" идет следом, отставая на 3 очка.
Напомним, ПСЖ побил рекорд результативности в истории групповых этапов ЛЧ.