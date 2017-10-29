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Дуров заблокував 8500 каналів на Telegram через тероризм

Дуров заблокував 8500 каналів на Telegram через тероризм

Київ • УНН

 • 13679 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що в жовтні були заблоковані понад 8,5 тис. каналів, пов'язаних з тероризмом. Про це він написав у своєму Telegram, передає УНН.

"Звичайно, існують правила, якими повинні керуватися адміністратори каналів Telegram, наприклад, забороняється публічно пропагувати насильство в будь-якій формі. Ось чому тільки в цьому жовтні ми заблокували більше 8,5 тисячі каналів, пов'язаних з тероризмом", - написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П.Дуров повідомив про готовність закрити Telegram

Нагадаємо, прес-служби багатьох міністерств і держкомпаній в Росії так як і МВС, ФСБ і Міноборони РФ стали включати в офіційні моніторинги ЗМІ для свого керівництва суспільно-політичні канали месенджера Telegram

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