Дуров заблокував 8500 каналів на Telegram через тероризм

"Звичайно, існують правила, якими повинні керуватися адміністратори каналів Telegram, наприклад, забороняється публічно пропагувати насильство в будь-якій формі. Ось чому тільки в цьому жовтні ми заблокували більше 8,5 тисячі каналів, пов'язаних з тероризмом", - написав він.

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Нагадаємо, прес-служби багатьох міністерств і держкомпаній в Росії так як і МВС, ФСБ і Міноборони РФ стали включати в офіційні моніторинги ЗМІ для свого керівництва суспільно-політичні канали месенджера Telegram