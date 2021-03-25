Думка українців про вакцини: найменше довіряють препарату з РФ – опитування

Цитата:

“Опитані відносно більше довіряють вакцинам, виготовленим у Великій Британії, США та країнах Європейського Союзу (близько половини). Не довіряють – близько 20%. Вакцинам, зробленим в Індії довіряють 30%, не довіряють – 45%, вагаються із відповіддю – 23%. Вакцинам з Китаю довіряють 17%, не довіряють – 35%, не змогли відповісти – 46%. Натомість російським вакцинам довіряють найменше: довіру їм висловили 19%, недовіру – 58%, вагалися з оцінкою – 24%”, - свідчать результати опитування.

Деталі

За даними соціологів, відносно більше прихильників вакцини, виробленій в РФ - серед мешканців Півдня та Сходу, старших опитаних, супер-критиків процесу вакцинації від коронавірусу, виборців партії "Опозиційна платформа – За життя", партій Шарія та Мураєва.

Зазначається, що зробити щеплення вакциною COVIESHIELD висловили готовність 27%. Не хочуть робити щеплення цим препаратом – 67%. Хоча загалом вакцинуватись від COVID-19 більше готові старші опитані, у готовності вакцинуватись COVIESHIELD ця тенденція зникає, особливо у категорії старших жінок. В цілому ті, хто не бояться захворіти, вірять у міфи про коронавірус і вакцини, менше готові вакцинуватись будь-якою вакциною.

Близько третини опитаних думають, що більшість або всі вакцини безпечні, водночас, майже половина вважають, що безпечні лише деякі вакцини, ще 16% - вважають, що всі вакцини небезпечні.

Довідково

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 р.

Що було раніше

За результатами опитування соціологічної групи “Рейтинг”, у березні порівняно з лютим, більше українців висловили бажання робити щеплення від коронавірусу.