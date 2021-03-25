Опитування: в Україні зросла кількість людей, що готові зробити щеплення від COVID-19

Цитата

“Початок кампанії з вакцинації дещо актуалізував бажання робити щеплення від коронавірусу: наразі 38% готові зробити платне щеплення, а вакцинуватися безкоштовно готові 47%. Це дещо більше ніж минулого місяця (у лютому були готові 32% та 39% відповідно). Водночас половина не готова вакцинуватись навіть безкоштовно”, - йдеться у рехультатах дослідження.

Деталі

Водночас, за даними соціологів, якщо держава страхуватиме від побічних ефектів, готовність безкоштовно вакцинуватись зростає до 57%, 40% – все рівно не готові.

Загалом за результатами опитування, за рівнем лояльності до вакцинації від коронавірусу аудиторія опитаних розділилася майже порівну. 37% є лояльними до проведення щеплення від COVID-19 (26% – супер лояльні, 11% – лояльні). 41% – є критиками вакцинації (31% – супер критики, 10% – критики). Решта – так звані "нейтрали".

Повідомляється, що відносно більше критиків щеплення серед молодої та середньої вікової категорії (18-49 років), серед жінок, мешканців Півдня та Сходу, виборців партій Шарія та Мураєва, "Опозиційної платформи – За життя". При цьому найбільш лояльні до вакцинації прихильники Європейської солідарності, партії Гройсмана та Голосу. Частіше критично ставляться до вакцинації ті, які не бояться захворіти на коронавірус, кажуть, що хворіли на COVID-19, але тест не робили, вважають, що вакцина це більше про заробіток, ніж про захист людей і вірять, що більшість вакцин небезпечні.

Довідково

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 р.

Що було раніше

За результатами опитування, проведеного в грудні Фондом “Демократичні ініціативи”, спільно з КМІС, в Україні переважна більшість людей готові вакцинуватися проти COVID-19, загалом таку ж готовність висловлюють понад дві третини людей у всьому світі.