Опрос: в Украине увеличилось количество людей, которые готовы сделать прививку от COVID-19

Цитата

"Начало кампании по вакцинации несколько актуализировало желание делать прививку от коронавируса: сейчас 38% готовы сделать платную прививку, а вакцинироваться бесплатно готовы 47%. Это несколько больше чем в прошлом месяце (в феврале были готовы 32% и 39% соответственно). В то же время половина не готова прививаться даже бесплатно", - говорится в рехультатах исследования.

Детали

В то же время, по данным социологов, если государство будет страховать от побочных эффектов, готовность бесплатно прививаться возрастает до 57%, 40% - все равно не готовы.

В целом по результатам опроса, по уровню лояльности к вакцинации от коронавируса аудитория опрошенных разделилась почти поровну. 37% лояльны к проведению прививки от COVID-19 (26% - супер лояльные, 11% - лояльные). 41% - являются критиками вакцинации (31% - супер критики, 10% - критики). Остальные - так называемые "нейтралы".

Сообщается, что относительно больше критиков прививки среди молодой и средней возрастной категории (18-49 лет), среди женщин, жителей Юга и Востока, избирателей партий Шария и Мураева, "Оппозиционный платформы - За жизнь". При этом наиболее лояльны к вакцинации сторонники Европейской солидарности, партии Гройсмана и Голоса. Чаще критически относятся к вакцинации те, которые не боятся заболеть коронавирусом, говорят, что болели COVID-19, но тест не делали, считают, что вакцина это больше о заработке, чем о защите людей и верят, что большинство вакцин опасны.

Справка

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021 года.

Что было раньше

По результатам опроса, проведенного в декабре Фондом "Демократические инициативы" совместно с КМИС, в Украине подавляющее большинство людей готовы вакцинироваться против COVID-19, в общем такую же готовность выражают более двух третей людей во всем мире.