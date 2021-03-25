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Опрос: в Украине увеличилось количество людей, которые готовы сделать прививку от COVID-19

Опрос: в Украине увеличилось количество людей, которые готовы сделать прививку от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12221 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В марте по сравнению с февралем, больше украинцев выразили желание делать прививку от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Цитата

"Начало кампании по вакцинации несколько актуализировало желание делать прививку от коронавируса: сейчас 38% готовы сделать платную прививку, а вакцинироваться бесплатно готовы 47%. Это несколько больше чем в прошлом месяце (в феврале были готовы 32% и 39% соответственно). В то же время половина не готова прививаться даже бесплатно", - говорится в рехультатах исследования.

Детали

В то же время, по данным социологов, если государство будет страховать от побочных эффектов, готовность бесплатно прививаться возрастает до 57%, 40% - все равно не готовы.

В целом по результатам опроса, по уровню лояльности к вакцинации от коронавируса аудитория опрошенных разделилась почти поровну. 37% лояльны к проведению прививки от COVID-19 (26% - супер лояльные, 11% - лояльные). 41% - являются критиками вакцинации (31% - супер критики, 10% - критики). Остальные - так называемые "нейтралы".

Сообщается, что относительно больше критиков прививки среди молодой и средней возрастной категории (18-49 лет), среди женщин, жителей Юга и Востока, избирателей партий Шария и Мураева, "Оппозиционный платформы - За жизнь". При этом наиболее лояльны к вакцинации сторонники Европейской солидарности, партии Гройсмана и Голоса. Чаще критически относятся к вакцинации те, которые не боятся заболеть коронавирусом, говорят, что болели COVID-19, но тест не делали, считают, что вакцина это больше о заработке, чем о защите людей и верят, что большинство вакцин опасны.

Справка

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021 года.

Что было раньше

По результатам опроса, проведенного в декабре Фондом "Демократические инициативы" совместно с КМИС, в Украине подавляющее большинство людей готовы вакцинироваться против COVID-19, в общем такую же готовность выражают более двух третей людей во всем мире.

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