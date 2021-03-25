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Мнение украинцев о вакцинах: меньше всего доверяют препарату из РФ - опрос

Киев  •  УНН

 • 15079 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Больше всего в Украине доверяют вакцинам из Великобритании, США и стран ЕС, меньше всего - российским вакцинам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Цитата:

"Опрошенные относительно больше доверяют вакцинам, изготовленным в Великобритании, США и странах Европейского Союза (около половины). Не доверяют - около 20%. Вакцинам, сделанным в Индии доверяют 30%, не доверяют - 45%, затруднились с ответом - 23%. Вакцинам из Китая доверяют 17%, не доверяют - 35%, затруднились ответить - 46%. Зато российским вакцинам доверяют меньше всего: доверие им высказали 19%, недоверие - 58%, затруднились с оценкой - 24%", - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

По данным социологов, относительно больше сторонников вакцины, произведенной в РФ - среди жителей Юга и Востока старше опрошенных, супер-критиков процесса вакцинации от коронавируса, избирателей партии «Оппозиционная платформа - За жизнь", партий Шария и Мураева.

Отмечается, что сделать прививку вакциной COVIESHIELD выразили готовность 27%. Не хотят делать прививку этим препаратом - 67%. Хотя в целом прививаться от COVID-19 больше готовы старше опрошенные, в готовности прививаться COVIESHIELD эта тенденция исчезает, особенно в категории старших женщин. В целом те, кто не боятся заболеть, верят в мифы о коронавирусе и вакцинах, менее готовы вакцинироваться любой вакциной.

Около трети опрошенных полагают, что большинство или все вакцины безопасны, одновременно почти половина считают, что безопасны только некоторые вакцины, еще 16% - считают, что все вакцины опасны.

Справка

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021 года.

Что было раньше

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", в марте по сравнению с февралем, больше украинцев выразили желание делать прививку от коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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