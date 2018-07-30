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Дублі Філліпова і Хльобаса допомогли "Десні" здобути розгромну перемогу в УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У Маріуполі місцевий клуб зійшовся із новачком Української Прем’єр-ліги чернігівською “Десною” у зустрічі другого туру турніру, передає кореспондент УНН.

Дебют зустрічі не задався господарям. На 3 хвилині вони залишили одинокого Дмитра Хльобаса у власній карній зоні, за що і поплатилися. Нападник забив другий гол в середині тайму. Він отримав передачу з лівої бровки від Філліпова, завдав удару після якого м’яч від двох стійок заскочив до сітки — 2:0.

У другому таймі інший представник “Десни” Олександр Філліпов оформив дубль у воротах приазовців. Нападник в двох моментах продемонстрував техніку обігравання суперника та двічі засмутив кіпера Худжамова.

Між голами Філліпова гол-престижу за “Маріуполь” забив Вакула — 4:1.

Таким чином, “Десна” набрала перші очки сезону (3), а маріупольці залишились без набраних пунктів.

Нагадаємо, що “Маріуполь” раніше проводив першу гру в кваліфікації Ліги Європи.

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